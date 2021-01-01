Печать на любой поверхности

наши услуги Печать белилами от 1300 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1800
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1500
  • цена руб., от 50 кв.м 1300
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Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
УФ-печать белилами

УФ печать с использованием белил используется, когда необходимо сделать изображение максимально ярким и чётким. Это особенно актуально, если исходный материал прозрачный или цветной. Краска, нанесённая на такой материал в один слой, будет полупрозрачной. Сквозь неё может проступать цвет подложки.

Чтобы сделать изображение ярче, а тона – чище, на материал наносятся сначала белила, а затем цветная краска. В такой технике можно нанести рисунок полностью или частично, расставив акценты – например, название компании выделить с использованием белил, а основное изображение выполнить в полупрозрачных оттенках.

Белила используют и как самостоятельный цвет. Они имеют белоснежно-чистый, искрящийся оттенок, который отлично подходит для расстановки акцентов в полноцветном изображении. Белоснежный непрозрачный логотип на общем фоне выглядит броско и хорошо запоминается. С течением времени цвет сохраняет белизну: краска не сереет и не желтеет.

При изготовлении рекламных материалов УФ-печать даёт возможность делать их яркими и запоминающимися. Но технология не ограничивается сферой маркетинга. Она отлично подходит для оформления жилых и офисных помещений, торговых зданий и культурных организаций.

Технология УФ-печати белилами: как это происходит?

Печать с использованием белил позволяет добиться максимум эффекта при минимальных затратах. Белила могут использоваться как основа для цветной краски и как самостоятельный цвет. Добиться при этом можно разных визуальных эффектов:

  • Белила в качестве грунта. Исходный материал прозрачный (например, стекло или оргстекло), сами краски, нанесённые в один слой, тоже полупрозрачные. Как сделать изображение ярким, плотным и непрозрачным? Для этого под изображение наносят слой белил.
  • Как самостоятельный цвет, если белый предусмотрен в макете будущего рисунка. Оттенок получается чистым, сияющим, белоснежным и долго сохраняет свою яркость. Белила отлично подходят для расстановки акцентов. Слоган или название компании будут выглядеть заметно и эффектно на фоне общего цветного изображения, особенно если сделать его полупрозрачным.
Преимущества УФ-печати белилами.

Наша техника позволяет печатать белилами на листовом материале толщиной до 5 см: от плёнки до дерева с его шероховатой волокнистой поверхностью. Прозрачный материал даёт возможность печати с обеих сторон. На оборотной стороне рисунок печатается в его зеркальном отображении, и тогда сам материал будет служить защитой для краски, не требуя никакой дополнительной отделки.

Чтобы цвета были максимально яркими, мы используем кроющие белила. Они выполняют функцию грунта и наносятся на материал первым слоем. Изображение, нанесённое после, сохраняет сочные, контрастные оттенки.

Стоимость без учета материала и резки. Материал и резка рассчитываются согласно размеров и кол-ва изделий.

Печать на Оргстекле, акриле, поликарбонате + слой белым от 870 руб.
от 1кв.м от 1040 руб.
от 50 кв.м от 930 руб.
от 150 кв.м от 870 руб.
Оргстекле, акриле, поликарбонате только белым
от 1кв.м от 740 руб.
от 50 кв.м от 630 руб.
от 150 кв.м от 570 руб.
На самоклеящейся пленке + слой белым
от 1кв.м от 850 руб.
от 50 кв.м от 830 руб.
от 150 кв.м от 800 руб.
На самоклеящейся пленке только белым от 450 руб.
от 1кв.м от 600 руб.
от 50 кв.м от 500 руб.
от 150 кв.м от 450 руб.
На стекле, зеркале + слой белым
от 1кв.м от 2500 руб.
от 50 кв.м от 2100 руб.
от 150 кв.м от 1700 руб.
На стекле, зеркале только белым
от 1кв.м от 1800 руб.
от 50 кв.м от 1500 руб.
от 150 кв.м от 1300 руб.
На дереве МДФ, ДВП, ДСП + слой белым
от 1кв.м от 1800 руб.
от 50 кв.м от 1500 руб.
от 150 кв.м от 1300 руб.
На дереве МДФ, ДВП, ДСП только белым
от 1кв.м от 1500 руб.
от 50 кв.м от 1200 руб.
от 150 кв.м от 1000 руб.
Наши работы
item1 Печать белилами
item2 Печать белилами
наши услуги Стоимость печати на стекле, CMYK от 1050 руб/кв.м
Стоимость печати
  • до 5 кв.м, от 1700
  • до 5-50 кв.м, от 1500
  • цена руб., от 50 кв.м, от 1050
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
УФ печать на стекле

Ультрафиолетовая печать – современная технология прямой печати на стекле и других гладких ровных поверхностях. Рисунок при этом наносят прямо на стекло, в отличие от альтернативного метода – нанесения тонкой плёнки накатом. Изображение на пленке бледнеет под влиянием ультрафиолетовых лучей, края начинают отслаиваться. А если качество накатки было не лучшим, картину дополняют пузыри воздуха, попавшего под плёнку.

При технологии широкоформатной УФ-печати пленка «запечатывается» под воздействием ультрафиолетовых лучей. Она получается плотной и красочной, а само изображение – сочным, чётким (разрешением 1440 dpi), устойчивым к солнечным лучам и механическим повреждениям.

Печать происходит на базе цветовой модели CMYKLcLm+W. С помощью такого оборудования мы можем не только точно передавать цвета и оттенки, но и создавать различные визуальные эффекты при печати на стекле. Например, используя белила, можно добиваться визуальной объёмности изображения: одни предметы остаются на заднем плане, а другие выдвигаются на передний. А 100-процентная запечатка с использованием белил делает цвета яркими и непрозрачными. Экспериментируя с эффектом объема, перспективы и другими художественными приёмами, наши дизайнеры создают эксклюзивные вещи.

Наши работы
item1 Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
item2 Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
item1 Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
item2 Фотопечать на стекле на лицевой поверхности дизайнерских полотенцесушителей Samvalini. Современная технология уф-печати позволяет передовать сложные фактуры камня(малахит, оникс), создавать эффект 3D изображения.
item2 Уф-печать по эскизу заказчика на столешнице из закаленного стекла.
item2 Уф-печать на деталях и изделиях сложной формы, изготовленных по индивидуальным заказам.
item2 Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчиак
item2 Перегородка из закаленного стекла с уф-печатью. Душевая в гостиничном номере.
item2 Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
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Где применяют печать на стекле

В нашей жизни стекло используется повсеместно: в интерьере жилых, торговых и офисных помещений, при оформлении выставочных комплексов. Достаточно оглядеться по сторонам, чтобы обнаружить изделия из стекла:

  • витражи,
  • рамки для фотографий,
  • стеклянные детали шкафов, стеллажей и другой мебели,
  • стеклянные перегородки и двери,
  • скинали (декоративные панели-фартуки для кухни),
  • информационные стенды, таблички,
  • столешницы, отдельные элементы полок и стеллажей,
  • выставочные стенды.
Технология прямой печати на стекле

Используя метод прямой УФ-печати на стекле, мы получаем красочное, яркое и чёткое изображение с безупречной передачей цвета. Технология позволяет воспроизводить на гладкой поверхности мельчайшие детали исходного изображения. Рисунок содержит мелкие надписи? Они останутся читабельными после печати, а изображение будет иметь чёткие и ровные края.

С нашими консультантами можно связаться по телефону, указанному на сайте. Мы не только ответим на вопросы о расценках, но и проконсультируем вас по интересующим вопросам, поможем в подготовке макета, выборе подходящего изображения и т.д.

Изящество и лёгкость

Так как стекло – один из самых распространённых дизайнерских материалов, качественная печать по стеклу имеет самое широкое применение. Придавая пространству лёгкость и изысканность, оно предоставляет массу возможностей для дизайнерских идей. Мы работаем с печатью на обычном и закалённом стекле, наносим изображение по желанию заказчика на одну или обе стороны.

Цены на печать на стекле от 1050 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 1700
цена руб., до 5-50 кв.м от 1500 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1050 руб.
Печать на стекле + слой белым от 1400 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 2200 руб.
цена руб., до 5-50 кв.м от 1900 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1400 руб.
наши услуги Стоимость печати на зеркале, CMYK от 1050 руб/кв.м
Стоимость печати
  • до 5 кв.м, от 1700
  • до 5-50 кв.м, от 1500
  • цена руб., от 50 кв.м, от 1050
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Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
УФ печать на зеркале

Печать на зеркале – тренд современного дизайна. Зеркала сами по себе являются украшением интерьера, привнося в него перспективу и игру света. Отражая солнечные лучи, зеркала способны сделать помещение более освещённым. Зеркала применяют и как самостоятельные предметы интерьера, и как декоративный элемент в конструкции мебели, люстр, потолка. Зеркала универсальны: интерьеру, стилизованному под старину, они придадут аристократически шик, а помещению в стиле хайтек – лоск современности.

Технология прямой печати на зеркале – находка для дизайна. Красочные, чёткие, контрастные рисунки способны превратить зеркало в произведение искусства. Изображение не растекается и не пузырится, имеет чёткие контуры, а разрешение 1440 dpi делает его очень реалистичным. Качество такой картинки не отличается от фотографии, распечатанной хорошим принтером. Причём изображение будет не просто эстетичным, но и долговечным, устойчивым к свету и влаге. Зеркало можно протирать водой с мылом без вреда для краски.

Наши работы
item1 Уф-печать с белилами + CMYK на зеркальных поверхностях
Отличия фотографической уф-печати от других методов

Существует несколько способов печати на зеркале. Альтернатива УФ-печати – техника, при которой изображение сначала распечатывается на плёнку, а после накатывается на материал. Но эта технология проигрывает прямой ультрафиолетовой печати: краска выцветает, края плёнки начинают облезать.

  • При прямой печати краска не соскабливается и не шелушится, а её цвета остаются яркими.
  • Зеркало можно протирать мыльной водой
  • Принтер УФ-печати, который мы используем в своей работе, не повреждает гладкую поверхность зеркала и сохраняет его отражающие свойства.
  • Краска не боится солнечных лучей и перепада температур, поэтому такое зеркало подходит для использования на улице или при оформлении витрины.

Ещё одно большое преимущество такого метода – возможность использовать при печати белила. А это даёт простор для всевозможных дизайнерских эффектов. Добиться получения того или иного эффекта позволяют разные способы нанесения ультрафиолетовой печати на поверхность зеркала:

  • Изображение печатается без использования белил, в один проход. Результат напоминает витражные окна: краски яркие, глянцевые, полупрозрачные.
  • Первым слоем наносят белила, после – цветные краски. Изображение получается более плотным, насыщенным.
  • Можно совместить два эти способа в одном изображении, чередуя полупрозрачные и плотные участки, чтобы расставить акценты. Например, на фоне рисунка, нанесенного одним слоем краски, выделяется непрозрачный логотип, начертанный с использованием белил.

Эти методы нанесения краски и их компоновка способны превратить зеркало из обычного бытового предмета в роскошное украшение интерьера или инструмент продвижения бренда.

В своей работе мы используем принтеры с шириной печатного поля 2,5 метра, а это значит, что в отличие от многих конкурентов, мы сможем нанести на поверхность рисунок большого формата с минимальным количеством стыков.

Цены на печать на зеркале от 1050 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 1700
цена руб., до 5-50 кв.м от 1500 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1050 руб.
Печать на зеркале + слой белым от 1400 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 2200 руб.
цена руб., до 5-50 кв.м от 1900 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1400 руб.
наши услуги Стоимость печати на металле, CMYK от 1300 руб/кв.м
Стоимость печати
  • до 5 кв.м, от 1700
  • до 5-50 кв.м, от 1500
  • цена руб., от 50 кв.м, от 1050
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
УФ печать на металле

УФ-печать на металле – технология, которая применяется для изготовления рекламных конструкций, в декорировании частных и коммерческих интерьеров, создании уличных носителей (в том числе табличек и вывесок), стоек на выставках, а также в сувенирной продукции и оформлении дипломов.

Наша компания специализируется на данном виде печати и гарантирует создание высококачественных изображений за счет использования современных принтеров, обеспечивающих полноцветную УФ-печать на металле.

Наши работы
item1 Уф-печать на шлифованном анодированном алюминии. Высокое качество печати позволяет передать пастельные оттенки пейзажа, плавные переходы тонов и сохранить особенность фактурного металла.
Отличительные особенности УФ-печати на металле

УФ-печать – универсальный метод нанесения графического изображения на металл, который позволяет выполнять проекты любой сложности. К числу основных достоинств этого способа стоит отнести следующие:

  • современные технологии нанесения изображения на металл позволяют добиваться превосходного качества и первоклассной цветопередачи;
  • металлическая основа идеально подходит для производства рекламных и имиджевых конструкций за счет более привлекательного внешнего вида по сравнению с пластиком;
  • металлический носитель оптимален для нанесения логотипов и надписей, а также отлично подходит для оформления интерьера;
  • конструкция из металла отличается высокой устойчивостью к внешним воздействиям и повреждениям;
Где применятся УФ-печать на металле:

УФ-печать на металле – успешно зарекомендовавший себя способ, который подходит для изготовления самых разных конструкций, в числе которых:

  • фасады зданий,
  • предметы интерьера,
  • рекламные стенды,
  • таблички,
  • уличные вывески,
  • сувенирная продукция,
  • уличные фонари,
  • мебель для улицы.
Преимущества УФ-печати на металле:
  • эстетичность,
  • износоустойчивость,
  • долговечность надписи.

С помощью данного способа нанесения изображения вы сможете создать рекламные и имиджевые конструкции любой сложности, которые сохранят безукоризненный внешний вид на протяжении многих лет.

Получите подробную консультацию и узнайте стоимость работы, связавшись с нами по телефону, указанному на сайте.

Цены на печать на металле от 1050 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 1700
цена руб., до 5-50 кв.м от 1500 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1050 руб.
Печать на металле + слой белым от 1400 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 2200 руб.
цена руб., до 5-50 кв.м от 1900 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1400 руб.
наши услуги Стоимость печати на оргстекле, акриле, поликарбонате, CMYK от 1050 руб/кв.м
Стоимость печати
  • до 5 кв.м, от 1700
  • до 5-50 кв.м, от 1500
  • цена руб., от 50 кв.м, от 1050
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
УФ печать на пвх, акриле, оргстекле

Технология ультрафиолетовой печати возникла на рынке полиграфических услуг относительно недавно, но уже приобрела известность. УФ печать на оргстекле — способ сделать этот универсальный материал ярким и выразительным. Это открывает большие возможности для дизайна интерьеров, оформления витрин, изготовления перегородок и других конструкций.

Наша компания предлагает фотографическое качество печати на акриловом стекле: 1440 dpi! Высокотехнологичный метод прямой печати создаёт на поверхности прочную, плотную цветную плёнку. Эта плёнка может быть полупрозрачной, тогда стекло будет напоминать витраж, или непрозрачной. Чтобы добиться этого, на стекло наносят слой белил, а поверх них рисунок.

Оргстекло – это синтетический полимер. Благодаря прочности, лёгкости и недорогой цене он используется весьма широко:

  • в дизайне жилых интерьеров,
  • в осветительной технике,
  • как материал для офисных перегородок,
  • в производстве автомобилей,
  • при создании аквариумов,
  • в остеклении транспорта,
  • при производстве мебели и бытовых аксессуаров (полок, журнальных столиков, рамок и т.д.)
Наши работы
item1 Печать на ПВХ, акриле и других полимерных материалах

Уф-печать способа преобразить стандартное изделие из оргстекла. Например, превратить перегородку в яркий витраж, преломляющий солнечные лучи сквозь сочные оттенки цвета. Даже обычная дверь в офис компании может стать ярким рекламным средством.

Таким образом можно преобразить дизайн жилого помещения, офиса или торгового зала, гостиницы или ресторана. Методом прямой печати можно нанести на двери и перегородки логотип, название компании, слоган и другую информацию.

Где применяют печать на акриле

Метод печати на оргстекле служит для оформления разнообразных конструкций, в числе которых:

  • информационные материалы,
  • панно и модульные картины,
  • интерьерные перегородки,
  • осветительная техника,
  • лайтбоксы,
  • рекламные инсталляции,
  • вывески на дверях руководителей.

При прямом методе УФ-печати чернила моментально застывают на поверхности акрилового стекла под воздействием ультрафиолетовых лучей. А это открывает большие возможности для воплощения самых необычных дизайнерских идей. Особенно эффектно, ярко и стильно выглядят рекламные композиции, оформленные с помощью этой технологии: выставочные стенды, места продаж, POSM-конструкции.

Технология печати на оргстекле: преимущества

Уф-печать не позволяет краске впитываться в поверхность, надёжно закрепляя её на материале. В результате вы получаете:

  • яркое изображение с чистыми цветами;
  • плавные переходы оттенков;
  • фотографическое качество: на принте будут хорошо просматриваться даже мельчайшие детали;
  • отличную читабельность надписей, в том числе мелких;
  • в сочетании с подсветкой – хорошая светопроницаемость.
Печать на оргстекле, акриле, поликарбонате от 1050 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 1700
цена руб., до 5-50 кв.м от 1500 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1050 руб.
Печать на оргстекле, акриле, поликарбонате + слой белым от 1400 руб.
цена руб., до 5 кв.м от 2200 руб.
цена руб., до 5-50 кв.м от 1900 руб.
цена руб., от 50 кв.м от 1400 руб.
наши услуги УФ печать на МДФ от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Печать на ДСП, ЛДСП, МДФ

Прогресс сделал нашу жизнь удобнее, но окружил бетоном и пластиком. Люди начинают уставать от практичных, но холодных «высокотехнологичных» материалов. Для офисов, а тем более собственных домов, мы стараемся приобретать натуральные, экологичные материалы. Технология ультрафиолетовой печати способна сделать из них украшение интерьера не в ущерб вашему здоровью.

Своим клиентам мы предлагаем печать на разнообразных материалах, в том числе:
  • На ДСП – этот материал из древесных стружек и опилок, обладает хорошей прочностью.
  • На МДФ – плита из мелких древесных стружек, спрессованных при высоком давлении.
  • На ЛДСП – эта древесная плита более устойчива к повышенной влажности, так как покрыта специальной защитной плёнкой.
  • На шпоне, фанере, ламинате, паркете, деревянных дверях, столешницах и других поверхностях.

Дерево – непростой материал. Он может быть «капризным» и сложным в работе, как и всё природное. Волокнистая фактура дерева – его преимущество, которое обязательно следует сохранить при обработке. Наш метод прямой УФ-печати сохраняет и подчёркивает фактуру дерева, его естественную красоту. При этом мы способны нанести на поверхность изображение с яркими оттенками и чёткими контурами.

Под воздействием ультрафиолетовых лучей специальные чернила проникают в структуру волокон. Дерево при этом не повреждается, зато краска прочно запечатывается в материале.

Наши работы
item1 Уф-печать на МДФ - рекламно-выставочная конструкция. Габаритные размеры 2000 мм х 2500 мм.
Основные преимущества УФ-печати:
  • Несмотря на исходный цвет материала, такой метод печати позволяет получить яркие, чистые, контрастные цвета.
  • Изображение выглядит, словно качественная фотография.
  • Поверхность с рисунком можно мыть и чистить с использованием моющих средств.
  • Результат УФ-печати не выцветает; не бликует и не отслаивается.
  • Услуга печати стоит недорого, зато дерево с полноцветным рисунком выглядит очень презентабельно.
УФ печать на дереве рекламных материалов

В маркетинге происходит постоянный поиск рекламных носителей, которые выглядели бы презентабельно и ярко, а их производство не требовало бы больших вложений. УФ- печать на дереве – возможности для такой эффектной и недорогой рекламы.

Стеллаж или стенд из дерева привлекают своей натуральностью, красотой природных фактур. Этот материал достаточно прочен, несложен в обработке, из него можно изготовить рекламный носитель любой формы.

Существует два способа нанесения на дерево краски при помощи УФ-печати:
  • В один слой. Готовое изображение получается полупрозрачным, сквозь краску можно рассмотреть фактуру деревянной поверхности. Чаще всего такой метод используют при декоре предметов интерьера.
  • В два слоя. Цвета на рекламном носителе должны быть яркими, а изображение контрастным и броским. Поэтому при изготовлении рекламных материалов, на их поверхность сначала наносят слой краски белого цвета. Вторым слоем наносится само изображение.

Крашеный МДФ – недорогой материал, служащий для изготовления POSM-конструкций. К их категории относятся напольные или прилавочные стенды, стеллажи, стойки для листовок и т.д. На них обычно наносят логотипы фирм и другую рекламную информацию. Лучший способ сделать это – УФ-печать. Стенд с изображением, нанесённым по этой технологии, можно мыть с использованием чистящих средств, выставлять на улицу. Ни перепады температур, ни солнечные лучи не повредят изображению.

Мы предлагаем качественную прямую УФ-печать в Москве. Наш широкоформатный принтер имеет печатное поле 2х3 метра. Это позволяет печатать большие изображения без стыков. Оценить примеры наших работ можно ниже, а узнать детали – по телефону.

Печать на дереве, МДФ, ДВП, ДСП от 1000 руб.
от 1кв.м от 1500 руб.
от 50 кв.м от 1200 руб.
от 150 кв.м от 1000 руб.
Печать на дереве, МДФ, ДВП, ДСП + слой белым от 1 300 руб.
от 1кв.м от 1800 руб.
от 50 кв.м от 1500 руб.
от 150 кв.м от 1300 руб.
наше портфолио

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item1 Стеновые
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и фартуки смотреть
item7 Изделия по индивидуальным заказам смотреть
item7 Имитация
витража смотреть
наши услуги Стеновые панели от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Стеновые панели с уф-печатью

Использование стеновых панелей с уф-печатью в качестве материала для финишной отделки помещений – практичный и современный способ, который находит все более широкое применение как в коммерческом, так и в частном секторе. Он не требует выравнивания стен до идеального состояния и позволяет легко и главное, быстро реализовать разнообразные декоративные решения. Так в качестве материала для отделки может использоваться стекло, акрил, алюминиевые сотовые панели, МДФ, дерево и даже металл. Выбор материала для отделки стен зависит от назначения помещения, а выбор декора от стилистических предпочтений заказчика.

Материал для отделки стен стеновыми панелями с уф-печатью:
  • стекло
  • зеркало
  • алюминиевые сотовые панели с отделкой из стекла, зеркала, различных видов металла, шпона и др. материалов в зависимости от особенностей и назначения помещения
  • декоративный алюминий и другие виды металла
  • оргстекло, акрил, ПВХ
  • дерево, МДФ, ДСП
Преимущества использования стеновых панелей с уф-печатью:
  • экономичность
  • простота монтажа
  • оперативность печати и, как следствие финишной отделки помещения
  • великое множество стилистических вариантов и декоративных возможностей
Наши работы
item УФ-печать на пленке. Остекление входных групп и лифтовых зон нового жилого комплекса.
item УФ-печать на пленке. Остекление входных групп и лифтовых зон нового жилого комплекса.
item УФ-печать на пленке. Остекление входных групп и лифтовых зон нового жилого комплекса.
item УФ-печать на пленке. Остекление входных групп и лифтовых зон нового жилого комплекса.
item УФ-печать на пленке. Остекление входных групп и лифтовых зон нового жилого комплекса.
item УФ-печать на пленке. Остекление входных групп и лифтовых зон нового жилого комплекса.
item УФ-печать на пленке. Остекление входных групп и лифтовых зон нового жилого комплекса.
item Стеновые панели с уф-печатью
item Стеновые панели с уф-печатью
item Стеновые панели с уф-печатью

наши услуги Декоративные панно от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Декоративные панно

Настенное панно – простой способ сделать любое помещение уникальным, тем более что его легко изготовить по собственному дизайну. Мы рекомендуем использовать технологию прямой ультрафиолетовой печати. Она не только позволяет точно передать оттенки и их переходы, но и сделает изображение очень устойчивым. Такое панно выдержит солнечные лучи и высокую влажность, потому его можно будет повесить даже в такое помещение, где нельзя разместить обычную картину.

Краска, запечатанная ультрафиолетовыми лучами, не облезает, не пузырится, а цвета не теряют яркость с течением времени. Панно способно украсить и жилое, и офисное помещение. Красивое панно сделает уютнее гостиничный номер и разрядит строгую обстановку рабочего офиса.

С помощью панно легко расставить акценты в интерьере, «освежить» его восприятие, добавить в помещение изюминку. Огромный плюс панно в том, что они способны вписаться в интерьер любого стиля – в зависимости от нанесённого на них изображения. Например, настенная композиция с любимыми сказочными персонажами ребёнка украсит детскую комнату. Панно с японским пейзажем разнообразит лаконичный интерьер в восточном стиле, не терпящий излишеств в декоре. Милое панно с фотоколлажем будет напоминать о радостных моментах жизни: его можно повесить в спальне, чтобы получать заряд бодрости с самого утра. А ещё панно во всю стену – оригинальный способ скрыть все её неровности и недостатки!

Преимущества технологии ультрафиолетовой печати

Мы используем широкоформатные принтеры прямой ультрафиолетовой печати. Наша техника позволяет распечатать любое изображение на любом плоском листовом материале: стекле, оргстекле, дереве, пластике. Дизайн мы спроектируем по вашим идеям или распечатаем выбранное вами изображение. Это может быть фоторепродукция полотна вашего любимого художника, цветная или чёрно-белая фотография, вызывающий вдохновение пейзаж, мозаичная картина или ваш собственный эскиз. Полёт вашей фантазии ничем не ограничен! Главное, чтобы выбранное вами изображение было хорошего качества и имело высокое разрешение.

В результате вы получите эксклюзивную вещь, которую невозможно найти в продаже, ведь панно будет изготовлено по индивидуальным размерам, на выбранном вами материале и с неповторимым дизайном. Такая вещь будет украшать ваш интерьер долгие годы, не боясь царапин и солнечных лучей. Краска не боится воды, она не имеет неприятного запаха и безопасна для здоровья.

Хотите сделать ваш дом особенным? Изготовьте декоративное панно по уникальной технологии ультрафиолетовой печати!

Наши работы
item Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
item Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
item Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
item Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
item Настенные декоративные панно с фотопечатью по эскизам заказчика
наши услуги Двери от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Межкомнатные перегородки и стеклянные двери с фотопечатью на заказ

Стекло – красивейший материал, а современные технологии способны сделать его ещё и довольно прочным. Дизайнеры очень любят работать со стеклом: оно не мешает солнечному свету, привносит в интерьер воздушность и изящество, наполняя его бликами. Стеклянные двери визуально делают помещение больше. По сравнению с деревянными, они служат дольше, легко моются, не царапаются, не истираются. Печать на стекле способна сделать из этого чисто функционального предмета произведение искусства. Вы можете выбрать любое изображение, сделав интерьер неповторимым.

Среди услуг нашей компании – изготовление «под ключ» офисных и межкомнатных стеклянных дверей с фотопечатью. Замерщик приедет к вам в офис или на дом, по индивидуальным размерам мы изготовим дверь из двойного закалённого стекла, скреплённого металлическим профилем. Далее мы разработаем макет печати. После того как заказчик остаётся полностью доволен дизайном, мы нанесём изображение на стеклянную поверхность – на одну или обе стороны. Изображение наносится методом прямой уф-печати, что делает его ярким, прочным, долговечным. Тончайшая цветная плёнка на поверхности стекла «запечатывается» ульрафиолтовыми лучами, поэтому она не отслаивается и не соскабливается.

Краски выглядят глянцево-прозрачными, словно витражные окна. При этом стекло продолжает пропускать свет, если только вы не захотите использовать белила, чтобы сделать изображение непрозрачным, более плотным. В этом случае белила наносятся под изображение как грунт, и принт получается более ярким, плотным, с чистыми сочными оттенками.

Мы можем нанести на поверхность двери ваше изображение или разработать дизайн с нуля.

Наши работы
item Перегородка из закаленного стекла с уф-печатью. Душевая в гостиничном номере.
наши услуги Столешницы от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Столешницы

Стекло – универсальный материал, который благодаря своей легкости и изяществу активно используется дизайнерами в интерьере. Оно идеально смотрится в сочетании с самыми различными материалами, включая дерево, металл, пластик и т.д.

Наша компания предлагает уникальный способ УФ-печати на столешнице из стекла. Преимущество данного способа заключается в том, что на стеклянную поверхность можно нанести абсолютно любое изображение, в том числе имитирующее текстуру дерева или фактуру камня (мрамора, оникса, малахита и др.). Более того, самые смелые декораторы используют УФ-печать по стеклу для нанесения рисунка в виде бетонной поверхности и даже ржавчины. Такой вариант идеально впишется в интерьер в лофтовом стиле.

Мы изготавливаем стеклянные столешницы для журнальных, обеденных и рабочих столов методом УФ-печати по эскизам заказчика, а также готовы помочь нашим клиентам определиться в выборе стильной фактуры, которая украсит интерьер частного дома или офиса, оформленного в фирменном стиле компании.

Свяжитесь с нашим представителем уже сегодня, чтобы получить подробную консультацию и согласовать эскиз будущего изделия.

Наши работы
item Уф-печать по эскизу заказчика на столешнице из закаленного стекла.
наши услуги Скинали и фартуки от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Скинали и фартуки с печатью

Скинали, или кухонные фартуки – это панели, которые располагают вдоль кухонной рабочей зоны. Они защищают стены от влаги, брызг жира и грязи. Такие панели делают готовку гораздо более удобной, хорошо вписываются в интерьер любого стиля, быстро устанавливаются и легки в уходе. Достаточно протереть их тряпкой, смоченной мыльной водой, и они вновь наполняют помещение сияющими отблесками.

Ещё один плюс кухонных фартуков в том, что их дизайн легко оформить по собственной задумке, привнеся изюминку в интерьер кухни. Так скинали будут выполнять и защитную, и декоративную функцию.

Фотопечать – самый простой и недорогой способ воплотить дизайнерскую идею, поэтому кухонные фартуки с принтами всё чаще можно увидеть в современных жилищах. Печать не влияет на защитные свойства скинали: краска не облезает, не стирается, не пузырится. Цвета долго сохраняют яркость, а кухня – свой неповторимый стиль.

Скинали делают из нескольких типов материалов: стекло, пластик, оргстекло, МДФ. Наша техника позволяет нанести устойчивое, яркое и долговечное изображение на любой из них, но каждый материал будет иметь свои особенности:

  • Стекло.

Стекло – один из самых популярных материалов для кухонных фартуков. Стекло способно защитить благородные поверхности (камень, дерево), не закрывая их природную красоту. Оно не перегружает интерьер, зато наполняет его благородным блеском. Этот материал удобен ещё и тем, что печать можно наносить на его оборотную сторону, тогда изображение будет надёжно защищено. УФ-печать на стекле преображает кухонный фартук в оригинальный предмет декора. Дополните скинали подсветкой, и ваша кухня заиграет новыми красками.

  • Оргстекло

Скинали из акрила, или оргстекла, очень удобны и настолько просты в установке, что легко можно обойтись без мастера. Этот материал прочнее обычного стекла: даже если на него прядётся сильный удар, акриловое стекло потрескается или сомнётся, но не рассыплется на острые осколки. Сами по себе акриловые фартуки для кухни выглядят скучновато, но УФ-печать способна сделать из них эксклюзивный, яркий и красивый предмет интерьера! Особенно элегантно выглядят такие скинали в сочетании с подсветкой.

  • Фартук из МДФ

МДФ – это древесно-волокнистая плита из прессованных опилок. Материал по экологичности не уступает дереву, он прост в обработке, устойчив к влаге, достаточно прочен и бюджетен. Единственный минус МДФ как материала для изготовления кухонных фартуков – опасность воспламенения. Поэтому для кухни с газовыми плитами лучше выбрать другой материал. Кроме того, кухонная среда агрессивна, поэтому чтобы панели из МДФ прослужили долго, им нужна дополнительная защита.

  • Пластик ПВХ.

Фартук из пластика – бюджетный вариант. Такие скинали легки в монтаже, они плотно прилегают к стене, не боятся влажности, за ними легко ухаживать. Минус пластиковых панелей в неустойчивости к огню: при температуре выше 80 градусов они начинают плавиться, выделяя едкий запах. Также этот материал легко повредить механически, но при бережном обращении такие панели способны прослужить до пяти лет.

Наши работы
item1 Скинали из закаленного стекла с уф-печатью по эскизу заказчика
item2 Скинали из закаленного стекла с уф-печатью по эскизу заказчика
item1 Скинали из закаленного стекла с уф-печатью по эскизу заказчика
наши услуги Изделия по индивидуальным заказам от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Изделия с уф-печатью по индивидуальным заказам

Ежедневно наша компания принимает индивидуальные заказы на изготовление десятков изделий методом УФ-печати. Согласно нашим наблюдениям, сфера применения этой технологии постоянно расширяется, и это вполне закономерно. Доступная цена, превосходное качество изображения и декоративное многообразие являются ключевыми факторами в данном вопросе.

В нашем портфолио вы найдете примеры самых разных изделий (УФ-печать на стекле, металле), выполненных нами как для частных интерьеров, так и для общественных пространств.

Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором оптимального изображения. Обратившись в нашу компанию, вы сможете оформить заказ на УФ-печать на стекле, металле, дереве и других материалах «под ключ». Наши производственные мощности позволяют производить полный цикл работ.

Все выполненные проекты вы можете посмотреть и оценить в разделе Портфолио. Чтобы получить подробную консультацию специалиста, свяжитесь с нашим представителем по телефону, указанному на сайте. Убедитесь лично в том, что мы всегда готовы выполнить ваш заказ в кратчайшие сроки на самом высоком уровне!

Наши работы
item1 Уф-печать на деталях и изделиях сложной формы, изготовленных по индивидуальным заказам.
item2 Фотопечать на стекле на лицевой поверхности дизайнерских полотенцесушителей Samvalini. Современная технология уф-печати позволяет передавать сложные фактуры камня (малахит, оникс), создавать эффект 3D изображения.
item2 Уф-печать на деталях и изделиях сложной формы, изготовленных по индивидуальным заказам.
item2 Уф-печать на деталях и изделиях сложной формы, изготовленных по индивидуальным заказам.
наши услуги Имитация витража от 1000 руб/кв.м
Стоимость печати
  • цена руб., до 5 кв.м 1500
  • цена руб., до 5-50 кв.м 1200
  • цена руб., от 50 кв.м 1000
Заказать расчет
Другие услуги
  • Печать на зеркале
  • Печать на металле
  • Печать на ПВХ
  • Печать на МДФ
Имитация витража методом уф-печати на стекле

Витраж позволяет наполнить любое помещение невероятным колоритом, изяществом и игрой света. Однако, несмотря на все преимущества, эксклюзивная витражная конструкция отличается высокой стоимостью и сравнительно долгим сроком изготовления.

Существует более доступный и быстрый способ сделать интерьер неповторимым – заказать имитацию витража. В этом случае изображение наносится на стеклянную поверхность методом УФ-печати. Чтобы создать эксклюзивный витраж, достаточно лишь выбрать подходящее изображение и определиться с размерами конструкции.

Наша команда поможет вам подготовить эскиз будущего витража и мы подробно проконсультируем по всем сопутствующим вопросам.

УФ-печать витража состоит из двух стадий. На первом этапе наносится фоновое изображение, пропускающее свет. Второй этап – печать рельефного изображения, которое наносится, по меньшей мере, в 32 слоя.

При необходимости витражное изделие подвергается температурной обработке. В закаленном виде стекло становится намного более устойчивым к ударам и повреждениям. При этом по своему внешнему виду такая конструкция доподлинно имитирует реальный витраж и выглядит безукоризненно.

Где используется имитация витражей:
  • стеклянные вставки в дверях,
  • стеклянные перегородки,
  • фальш-окна,
  • настенные панно,
  • элементы потолка.
В чем плюсы витража с УФ-печатью:
  • рельефное изображение, которое выглядит как настоящий витраж;
  • доступная цена;
  • продолжительный срок службы;
  • отличное качество за счет применения современных технологий;
  • насыщенные цвета, многообразие оттенков и превосходная цветопередача.

Свяжитесь с нашим представителем любым удобным способом, чтобы получить подробную консультацию о сроках и стоимости работы!

Наши работы
item1 Имитация витража
item2 Имитация витража
item1 Имитация витража
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наши преимущества

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О печати

Вам необходимо получить максимально качественное изображение на металле, МДФ, ДСП, стекле или других листоваых материалах? Ищете технологию, которая позволила бы сделать это недорого, оперативно и качественно?

Решение есть: технология широкоформатной ультрафиолетовой печати. В своей работе мы используем УФ-принтер IQ Maglev. Это профессиональная промышленная модель, которая способна создавать изображения безупречного качества. Принтер оснащен печатающими головками нового поколения от Ricoh и работает по технологии «магнитной левитации», что гарантирует отличное качество печати даже при экстремальных скоростях работы. Печать происходит восемью точками разного размера одновременно. Результат – фотографическая точность изображения и плавность перехода из одного оттенка в другой.

Мы – команда профессионалов с большим опытом в различных сферах производства. Наша задача – изготовление продукции, в которой высокое техническое качество сочетается с художественной ценностью. Мастеров нашей компании объединяет стремление к постоянному развитию, интерес к инновационным технологиям, преданность своей работе и профессиональный подход к каждому проекту, а главное – желание делать для людей качественные и красивые вещи, способные служить долгие годы.

Мы любим сложные заказы и не боимся трудностей. Ведь они позволяют расширять горизонты наших умений и выходить за пределы возможностей! Вам требуется решить нестандартную задачу, от которой отказываются другие мастера? Обращайтесь! Мы стремимся расти вместе с нашими заказчиками и готовы приложить все свои силы на решение сложной задачи. Ведь мастерство специалиста познаётся именно так!

Технология УФ-печати становится всё более популярной, а сфера её применения расширяется: от изготовления материалов для декора интерьера до решений всевозможных бизнес-задач.

Узнайте подробнее о возможностях и услугах компании на страницах сайта или по телефону у наших консультантов!

Широкоформатная уф-печать имеет множество достоинств, среди которых:

  • невысокая стоимость,
  • яркие и насыщенные цвета,
  • контрастность и чёткость контуров,
  • отсутствие неприятных запахов у готовой продукции,
  • быстрота печати,
  • устойчивость напечатанного полотна к перепадам температуры,
  • возможность печати на разнообразных листовых и рулонных материалах,
  • в процессе печати не выделяются токсичные испарения.

Неограниченный выбор материала для запечатывания:

  • Стеклотканевые обои
  • Стекло, оргстекло
  • Керамогранит, мрамор
  • Металл, композиционный материал
  • Дерево, МДФ, ЛДСП, пробковое покрытие
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