УФ-печать белилами

УФ печать с использованием белил используется, когда необходимо сделать изображение максимально ярким и чётким. Это особенно актуально, если исходный материал прозрачный или цветной. Краска, нанесённая на такой материал в один слой, будет полупрозрачной. Сквозь неё может проступать цвет подложки.

Чтобы сделать изображение ярче, а тона – чище, на материал наносятся сначала белила, а затем цветная краска. В такой технике можно нанести рисунок полностью или частично, расставив акценты – например, название компании выделить с использованием белил, а основное изображение выполнить в полупрозрачных оттенках.

Белила используют и как самостоятельный цвет. Они имеют белоснежно-чистый, искрящийся оттенок, который отлично подходит для расстановки акцентов в полноцветном изображении. Белоснежный непрозрачный логотип на общем фоне выглядит броско и хорошо запоминается. С течением времени цвет сохраняет белизну: краска не сереет и не желтеет.

При изготовлении рекламных материалов УФ-печать даёт возможность делать их яркими и запоминающимися. Но технология не ограничивается сферой маркетинга. Она отлично подходит для оформления жилых и офисных помещений, торговых зданий и культурных организаций.

Технология УФ-печати белилами: как это происходит?

Печать с использованием белил позволяет добиться максимум эффекта при минимальных затратах. Белила могут использоваться как основа для цветной краски и как самостоятельный цвет. Добиться при этом можно разных визуальных эффектов:

Белила в качестве грунта. Исходный материал прозрачный (например, стекло или оргстекло), сами краски, нанесённые в один слой, тоже полупрозрачные. Как сделать изображение ярким, плотным и непрозрачным? Для этого под изображение наносят слой белил.

Как самостоятельный цвет, если белый предусмотрен в макете будущего рисунка. Оттенок получается чистым, сияющим, белоснежным и долго сохраняет свою яркость. Белила отлично подходят для расстановки акцентов. Слоган или название компании будут выглядеть заметно и эффектно на фоне общего цветного изображения, особенно если сделать его полупрозрачным.

Преимущества УФ-печати белилами.

Наша техника позволяет печатать белилами на листовом материале толщиной до 5 см: от плёнки до дерева с его шероховатой волокнистой поверхностью. Прозрачный материал даёт возможность печати с обеих сторон. На оборотной стороне рисунок печатается в его зеркальном отображении, и тогда сам материал будет служить защитой для краски, не требуя никакой дополнительной отделки.

Чтобы цвета были максимально яркими, мы используем кроющие белила. Они выполняют функцию грунта и наносятся на материал первым слоем. Изображение, нанесённое после, сохраняет сочные, контрастные оттенки.

Стоимость без учета материала и резки. Материал и резка рассчитываются согласно размеров и кол-ва изделий.