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УФ печать с использованием белил используется, когда необходимо сделать изображение максимально ярким и чётким. Это особенно актуально, если исходный материал прозрачный или цветной. Краска, нанесённая на такой материал в один слой, будет полупрозрачной. Сквозь неё может проступать цвет подложки.
Чтобы сделать изображение ярче, а тона – чище, на материал наносятся сначала белила, а затем цветная краска. В такой технике можно нанести рисунок полностью или частично, расставив акценты – например, название компании выделить с использованием белил, а основное изображение выполнить в полупрозрачных оттенках.
Белила используют и как самостоятельный цвет. Они имеют белоснежно-чистый, искрящийся оттенок, который отлично подходит для расстановки акцентов в полноцветном изображении. Белоснежный непрозрачный логотип на общем фоне выглядит броско и хорошо запоминается. С течением времени цвет сохраняет белизну: краска не сереет и не желтеет.
При изготовлении рекламных материалов УФ-печать даёт возможность делать их яркими и запоминающимися. Но технология не ограничивается сферой маркетинга. Она отлично подходит для оформления жилых и офисных помещений, торговых зданий и культурных организаций.Технология УФ-печати белилами: как это происходит?
Печать с использованием белил позволяет добиться максимум эффекта при минимальных затратах. Белила могут использоваться как основа для цветной краски и как самостоятельный цвет. Добиться при этом можно разных визуальных эффектов:
Наша техника позволяет печатать белилами на листовом материале толщиной до 5 см: от плёнки до дерева с его шероховатой волокнистой поверхностью. Прозрачный материал даёт возможность печати с обеих сторон. На оборотной стороне рисунок печатается в его зеркальном отображении, и тогда сам материал будет служить защитой для краски, не требуя никакой дополнительной отделки.
Чтобы цвета были максимально яркими, мы используем кроющие белила. Они выполняют функцию грунта и наносятся на материал первым слоем. Изображение, нанесённое после, сохраняет сочные, контрастные оттенки.
Стоимость без учета материала и резки. Материал и резка рассчитываются согласно размеров и кол-ва изделий.
Ультрафиолетовая печать – современная технология прямой печати на стекле и других гладких ровных поверхностях. Рисунок при этом наносят прямо на стекло, в отличие от альтернативного метода – нанесения тонкой плёнки накатом. Изображение на пленке бледнеет под влиянием ультрафиолетовых лучей, края начинают отслаиваться. А если качество накатки было не лучшим, картину дополняют пузыри воздуха, попавшего под плёнку.
При технологии широкоформатной УФ-печати пленка «запечатывается» под воздействием ультрафиолетовых лучей. Она получается плотной и красочной, а само изображение – сочным, чётким (разрешением 1440 dpi), устойчивым к солнечным лучам и механическим повреждениям.
Печать происходит на базе цветовой модели CMYKLcLm+W. С помощью такого оборудования мы можем не только точно передавать цвета и оттенки, но и создавать различные визуальные эффекты при печати на стекле. Например, используя белила, можно добиваться визуальной объёмности изображения: одни предметы остаются на заднем плане, а другие выдвигаются на передний. А 100-процентная запечатка с использованием белил делает цвета яркими и непрозрачными. Экспериментируя с эффектом объема, перспективы и другими художественными приёмами, наши дизайнеры создают эксклюзивные вещи.Наши работы
В нашей жизни стекло используется повсеместно: в интерьере жилых, торговых и офисных помещений, при оформлении выставочных комплексов. Достаточно оглядеться по сторонам, чтобы обнаружить изделия из стекла:
Используя метод прямой УФ-печати на стекле, мы получаем красочное, яркое и чёткое изображение с безупречной передачей цвета. Технология позволяет воспроизводить на гладкой поверхности мельчайшие детали исходного изображения. Рисунок содержит мелкие надписи? Они останутся читабельными после печати, а изображение будет иметь чёткие и ровные края.
С нашими консультантами можно связаться по телефону, указанному на сайте. Мы не только ответим на вопросы о расценках, но и проконсультируем вас по интересующим вопросам, поможем в подготовке макета, выборе подходящего изображения и т.д.Изящество и лёгкость
Так как стекло – один из самых распространённых дизайнерских материалов, качественная печать по стеклу имеет самое широкое применение. Придавая пространству лёгкость и изысканность, оно предоставляет массу возможностей для дизайнерских идей. Мы работаем с печатью на обычном и закалённом стекле, наносим изображение по желанию заказчика на одну или обе стороны.
Печать на зеркале – тренд современного дизайна. Зеркала сами по себе являются украшением интерьера, привнося в него перспективу и игру света. Отражая солнечные лучи, зеркала способны сделать помещение более освещённым. Зеркала применяют и как самостоятельные предметы интерьера, и как декоративный элемент в конструкции мебели, люстр, потолка. Зеркала универсальны: интерьеру, стилизованному под старину, они придадут аристократически шик, а помещению в стиле хайтек – лоск современности.
Технология прямой печати на зеркале – находка для дизайна. Красочные, чёткие, контрастные рисунки способны превратить зеркало в произведение искусства. Изображение не растекается и не пузырится, имеет чёткие контуры, а разрешение 1440 dpi делает его очень реалистичным. Качество такой картинки не отличается от фотографии, распечатанной хорошим принтером. Причём изображение будет не просто эстетичным, но и долговечным, устойчивым к свету и влаге. Зеркало можно протирать водой с мылом без вреда для краски.Наши работы
Существует несколько способов печати на зеркале. Альтернатива УФ-печати – техника, при которой изображение сначала распечатывается на плёнку, а после накатывается на материал. Но эта технология проигрывает прямой ультрафиолетовой печати: краска выцветает, края плёнки начинают облезать.
Ещё одно большое преимущество такого метода – возможность использовать при печати белила. А это даёт простор для всевозможных дизайнерских эффектов. Добиться получения того или иного эффекта позволяют разные способы нанесения ультрафиолетовой печати на поверхность зеркала:
Эти методы нанесения краски и их компоновка способны превратить зеркало из обычного бытового предмета в роскошное украшение интерьера или инструмент продвижения бренда.
В своей работе мы используем принтеры с шириной печатного поля 2,5 метра, а это значит, что в отличие от многих конкурентов, мы сможем нанести на поверхность рисунок большого формата с минимальным количеством стыков.
УФ-печать на металле – технология, которая применяется для изготовления рекламных конструкций, в декорировании частных и коммерческих интерьеров, создании уличных носителей (в том числе табличек и вывесок), стоек на выставках, а также в сувенирной продукции и оформлении дипломов.
Наша компания специализируется на данном виде печати и гарантирует создание высококачественных изображений за счет использования современных принтеров, обеспечивающих полноцветную УФ-печать на металле.Наши работы
УФ-печать – универсальный метод нанесения графического изображения на металл, который позволяет выполнять проекты любой сложности. К числу основных достоинств этого способа стоит отнести следующие:
УФ-печать на металле – успешно зарекомендовавший себя способ, который подходит для изготовления самых разных конструкций, в числе которых:
С помощью данного способа нанесения изображения вы сможете создать рекламные и имиджевые конструкции любой сложности, которые сохранят безукоризненный внешний вид на протяжении многих лет.
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Технология ультрафиолетовой печати возникла на рынке полиграфических услуг относительно недавно, но уже приобрела известность. УФ печать на оргстекле — способ сделать этот универсальный материал ярким и выразительным. Это открывает большие возможности для дизайна интерьеров, оформления витрин, изготовления перегородок и других конструкций.
Наша компания предлагает фотографическое качество печати на акриловом стекле: 1440 dpi! Высокотехнологичный метод прямой печати создаёт на поверхности прочную, плотную цветную плёнку. Эта плёнка может быть полупрозрачной, тогда стекло будет напоминать витраж, или непрозрачной. Чтобы добиться этого, на стекло наносят слой белил, а поверх них рисунок.
Оргстекло – это синтетический полимер. Благодаря прочности, лёгкости и недорогой цене он используется весьма широко:
Уф-печать способа преобразить стандартное изделие из оргстекла. Например, превратить перегородку в яркий витраж, преломляющий солнечные лучи сквозь сочные оттенки цвета. Даже обычная дверь в офис компании может стать ярким рекламным средством.
Таким образом можно преобразить дизайн жилого помещения, офиса или торгового зала, гостиницы или ресторана. Методом прямой печати можно нанести на двери и перегородки логотип, название компании, слоган и другую информацию.Где применяют печать на акриле
Метод печати на оргстекле служит для оформления разнообразных конструкций, в числе которых:
При прямом методе УФ-печати чернила моментально застывают на поверхности акрилового стекла под воздействием ультрафиолетовых лучей. А это открывает большие возможности для воплощения самых необычных дизайнерских идей. Особенно эффектно, ярко и стильно выглядят рекламные композиции, оформленные с помощью этой технологии: выставочные стенды, места продаж, POSM-конструкции.Технология печати на оргстекле: преимущества
Уф-печать не позволяет краске впитываться в поверхность, надёжно закрепляя её на материале. В результате вы получаете:
Прогресс сделал нашу жизнь удобнее, но окружил бетоном и пластиком. Люди начинают уставать от практичных, но холодных «высокотехнологичных» материалов. Для офисов, а тем более собственных домов, мы стараемся приобретать натуральные, экологичные материалы. Технология ультрафиолетовой печати способна сделать из них украшение интерьера не в ущерб вашему здоровью.Своим клиентам мы предлагаем печать на разнообразных материалах, в том числе:
Дерево – непростой материал. Он может быть «капризным» и сложным в работе, как и всё природное. Волокнистая фактура дерева – его преимущество, которое обязательно следует сохранить при обработке. Наш метод прямой УФ-печати сохраняет и подчёркивает фактуру дерева, его естественную красоту. При этом мы способны нанести на поверхность изображение с яркими оттенками и чёткими контурами.
Под воздействием ультрафиолетовых лучей специальные чернила проникают в структуру волокон. Дерево при этом не повреждается, зато краска прочно запечатывается в материале.Наши работы
В маркетинге происходит постоянный поиск рекламных носителей, которые выглядели бы презентабельно и ярко, а их производство не требовало бы больших вложений. УФ- печать на дереве – возможности для такой эффектной и недорогой рекламы.
Стеллаж или стенд из дерева привлекают своей натуральностью, красотой природных фактур. Этот материал достаточно прочен, несложен в обработке, из него можно изготовить рекламный носитель любой формы.Существует два способа нанесения на дерево краски при помощи УФ-печати:
Крашеный МДФ – недорогой материал, служащий для изготовления POSM-конструкций. К их категории относятся напольные или прилавочные стенды, стеллажи, стойки для листовок и т.д. На них обычно наносят логотипы фирм и другую рекламную информацию. Лучший способ сделать это – УФ-печать. Стенд с изображением, нанесённым по этой технологии, можно мыть с использованием чистящих средств, выставлять на улицу. Ни перепады температур, ни солнечные лучи не повредят изображению.
Мы предлагаем качественную прямую УФ-печать в Москве. Наш широкоформатный принтер имеет печатное поле 2х3 метра. Это позволяет печатать большие изображения без стыков. Оценить примеры наших работ можно ниже, а узнать детали – по телефону.
Использование стеновых панелей с уф-печатью в качестве материала для финишной отделки помещений – практичный и современный способ, который находит все более широкое применение как в коммерческом, так и в частном секторе. Он не требует выравнивания стен до идеального состояния и позволяет легко и главное, быстро реализовать разнообразные декоративные решения. Так в качестве материала для отделки может использоваться стекло, акрил, алюминиевые сотовые панели, МДФ, дерево и даже металл. Выбор материала для отделки стен зависит от назначения помещения, а выбор декора от стилистических предпочтений заказчика.Материал для отделки стен стеновыми панелями с уф-печатью:
Настенное панно – простой способ сделать любое помещение уникальным, тем более что его легко изготовить по собственному дизайну. Мы рекомендуем использовать технологию прямой ультрафиолетовой печати. Она не только позволяет точно передать оттенки и их переходы, но и сделает изображение очень устойчивым. Такое панно выдержит солнечные лучи и высокую влажность, потому его можно будет повесить даже в такое помещение, где нельзя разместить обычную картину.
Краска, запечатанная ультрафиолетовыми лучами, не облезает, не пузырится, а цвета не теряют яркость с течением времени. Панно способно украсить и жилое, и офисное помещение. Красивое панно сделает уютнее гостиничный номер и разрядит строгую обстановку рабочего офиса.
С помощью панно легко расставить акценты в интерьере, «освежить» его восприятие, добавить в помещение изюминку. Огромный плюс панно в том, что они способны вписаться в интерьер любого стиля – в зависимости от нанесённого на них изображения. Например, настенная композиция с любимыми сказочными персонажами ребёнка украсит детскую комнату. Панно с японским пейзажем разнообразит лаконичный интерьер в восточном стиле, не терпящий излишеств в декоре. Милое панно с фотоколлажем будет напоминать о радостных моментах жизни: его можно повесить в спальне, чтобы получать заряд бодрости с самого утра. А ещё панно во всю стену – оригинальный способ скрыть все её неровности и недостатки!Преимущества технологии ультрафиолетовой печати
Мы используем широкоформатные принтеры прямой ультрафиолетовой печати. Наша техника позволяет распечатать любое изображение на любом плоском листовом материале: стекле, оргстекле, дереве, пластике. Дизайн мы спроектируем по вашим идеям или распечатаем выбранное вами изображение. Это может быть фоторепродукция полотна вашего любимого художника, цветная или чёрно-белая фотография, вызывающий вдохновение пейзаж, мозаичная картина или ваш собственный эскиз. Полёт вашей фантазии ничем не ограничен! Главное, чтобы выбранное вами изображение было хорошего качества и имело высокое разрешение.
В результате вы получите эксклюзивную вещь, которую невозможно найти в продаже, ведь панно будет изготовлено по индивидуальным размерам, на выбранном вами материале и с неповторимым дизайном. Такая вещь будет украшать ваш интерьер долгие годы, не боясь царапин и солнечных лучей. Краска не боится воды, она не имеет неприятного запаха и безопасна для здоровья.
Хотите сделать ваш дом особенным? Изготовьте декоративное панно по уникальной технологии ультрафиолетовой печати!Наши работы
Стекло – красивейший материал, а современные технологии способны сделать его ещё и довольно прочным. Дизайнеры очень любят работать со стеклом: оно не мешает солнечному свету, привносит в интерьер воздушность и изящество, наполняя его бликами. Стеклянные двери визуально делают помещение больше. По сравнению с деревянными, они служат дольше, легко моются, не царапаются, не истираются. Печать на стекле способна сделать из этого чисто функционального предмета произведение искусства. Вы можете выбрать любое изображение, сделав интерьер неповторимым.
Среди услуг нашей компании – изготовление «под ключ» офисных и межкомнатных стеклянных дверей с фотопечатью. Замерщик приедет к вам в офис или на дом, по индивидуальным размерам мы изготовим дверь из двойного закалённого стекла, скреплённого металлическим профилем. Далее мы разработаем макет печати. После того как заказчик остаётся полностью доволен дизайном, мы нанесём изображение на стеклянную поверхность – на одну или обе стороны. Изображение наносится методом прямой уф-печати, что делает его ярким, прочным, долговечным. Тончайшая цветная плёнка на поверхности стекла «запечатывается» ульрафиолтовыми лучами, поэтому она не отслаивается и не соскабливается.
Краски выглядят глянцево-прозрачными, словно витражные окна. При этом стекло продолжает пропускать свет, если только вы не захотите использовать белила, чтобы сделать изображение непрозрачным, более плотным. В этом случае белила наносятся под изображение как грунт, и принт получается более ярким, плотным, с чистыми сочными оттенками.
Мы можем нанести на поверхность двери ваше изображение или разработать дизайн с нуля.Наши работы
Стекло – универсальный материал, который благодаря своей легкости и изяществу активно используется дизайнерами в интерьере. Оно идеально смотрится в сочетании с самыми различными материалами, включая дерево, металл, пластик и т.д.
Наша компания предлагает уникальный способ УФ-печати на столешнице из стекла. Преимущество данного способа заключается в том, что на стеклянную поверхность можно нанести абсолютно любое изображение, в том числе имитирующее текстуру дерева или фактуру камня (мрамора, оникса, малахита и др.). Более того, самые смелые декораторы используют УФ-печать по стеклу для нанесения рисунка в виде бетонной поверхности и даже ржавчины. Такой вариант идеально впишется в интерьер в лофтовом стиле.
Мы изготавливаем стеклянные столешницы для журнальных, обеденных и рабочих столов методом УФ-печати по эскизам заказчика, а также готовы помочь нашим клиентам определиться в выборе стильной фактуры, которая украсит интерьер частного дома или офиса, оформленного в фирменном стиле компании.
Свяжитесь с нашим представителем уже сегодня, чтобы получить подробную консультацию и согласовать эскиз будущего изделия.Наши работы
Скинали, или кухонные фартуки – это панели, которые располагают вдоль кухонной рабочей зоны. Они защищают стены от влаги, брызг жира и грязи. Такие панели делают готовку гораздо более удобной, хорошо вписываются в интерьер любого стиля, быстро устанавливаются и легки в уходе. Достаточно протереть их тряпкой, смоченной мыльной водой, и они вновь наполняют помещение сияющими отблесками.
Ещё один плюс кухонных фартуков в том, что их дизайн легко оформить по собственной задумке, привнеся изюминку в интерьер кухни. Так скинали будут выполнять и защитную, и декоративную функцию.
Фотопечать – самый простой и недорогой способ воплотить дизайнерскую идею, поэтому кухонные фартуки с принтами всё чаще можно увидеть в современных жилищах. Печать не влияет на защитные свойства скинали: краска не облезает, не стирается, не пузырится. Цвета долго сохраняют яркость, а кухня – свой неповторимый стиль.
Скинали делают из нескольких типов материалов: стекло, пластик, оргстекло, МДФ. Наша техника позволяет нанести устойчивое, яркое и долговечное изображение на любой из них, но каждый материал будет иметь свои особенности:
Стекло – один из самых популярных материалов для кухонных фартуков. Стекло способно защитить благородные поверхности (камень, дерево), не закрывая их природную красоту. Оно не перегружает интерьер, зато наполняет его благородным блеском. Этот материал удобен ещё и тем, что печать можно наносить на его оборотную сторону, тогда изображение будет надёжно защищено. УФ-печать на стекле преображает кухонный фартук в оригинальный предмет декора. Дополните скинали подсветкой, и ваша кухня заиграет новыми красками.
Скинали из акрила, или оргстекла, очень удобны и настолько просты в установке, что легко можно обойтись без мастера. Этот материал прочнее обычного стекла: даже если на него прядётся сильный удар, акриловое стекло потрескается или сомнётся, но не рассыплется на острые осколки. Сами по себе акриловые фартуки для кухни выглядят скучновато, но УФ-печать способна сделать из них эксклюзивный, яркий и красивый предмет интерьера! Особенно элегантно выглядят такие скинали в сочетании с подсветкой.
МДФ – это древесно-волокнистая плита из прессованных опилок. Материал по экологичности не уступает дереву, он прост в обработке, устойчив к влаге, достаточно прочен и бюджетен. Единственный минус МДФ как материала для изготовления кухонных фартуков – опасность воспламенения. Поэтому для кухни с газовыми плитами лучше выбрать другой материал. Кроме того, кухонная среда агрессивна, поэтому чтобы панели из МДФ прослужили долго, им нужна дополнительная защита.
Фартук из пластика – бюджетный вариант. Такие скинали легки в монтаже, они плотно прилегают к стене, не боятся влажности, за ними легко ухаживать. Минус пластиковых панелей в неустойчивости к огню: при температуре выше 80 градусов они начинают плавиться, выделяя едкий запах. Также этот материал легко повредить механически, но при бережном обращении такие панели способны прослужить до пяти лет.Наши работы
Ежедневно наша компания принимает индивидуальные заказы на изготовление десятков изделий методом УФ-печати. Согласно нашим наблюдениям, сфера применения этой технологии постоянно расширяется, и это вполне закономерно. Доступная цена, превосходное качество изображения и декоративное многообразие являются ключевыми факторами в данном вопросе.
В нашем портфолио вы найдете примеры самых разных изделий (УФ-печать на стекле, металле), выполненных нами как для частных интерьеров, так и для общественных пространств.
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Витраж позволяет наполнить любое помещение невероятным колоритом, изяществом и игрой света. Однако, несмотря на все преимущества, эксклюзивная витражная конструкция отличается высокой стоимостью и сравнительно долгим сроком изготовления.
Существует более доступный и быстрый способ сделать интерьер неповторимым – заказать имитацию витража. В этом случае изображение наносится на стеклянную поверхность методом УФ-печати. Чтобы создать эксклюзивный витраж, достаточно лишь выбрать подходящее изображение и определиться с размерами конструкции.
Наша команда поможет вам подготовить эскиз будущего витража и мы подробно проконсультируем по всем сопутствующим вопросам.
УФ-печать витража состоит из двух стадий. На первом этапе наносится фоновое изображение, пропускающее свет. Второй этап – печать рельефного изображения, которое наносится, по меньшей мере, в 32 слоя.
При необходимости витражное изделие подвергается температурной обработке. В закаленном виде стекло становится намного более устойчивым к ударам и повреждениям. При этом по своему внешнему виду такая конструкция доподлинно имитирует реальный витраж и выглядит безукоризненно.Где используется имитация витражей:
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Вам необходимо получить максимально качественное изображение на металле, МДФ, ДСП, стекле или других листоваых материалах? Ищете технологию, которая позволила бы сделать это недорого, оперативно и качественно?
Решение есть: технология широкоформатной ультрафиолетовой печати. В своей работе мы используем УФ-принтер IQ Maglev. Это профессиональная промышленная модель, которая способна создавать изображения безупречного качества. Принтер оснащен печатающими головками нового поколения от Ricoh и работает по технологии «магнитной левитации», что гарантирует отличное качество печати даже при экстремальных скоростях работы. Печать происходит восемью точками разного размера одновременно. Результат – фотографическая точность изображения и плавность перехода из одного оттенка в другой.
Мы – команда профессионалов с большим опытом в различных сферах производства. Наша задача – изготовление продукции, в которой высокое техническое качество сочетается с художественной ценностью. Мастеров нашей компании объединяет стремление к постоянному развитию, интерес к инновационным технологиям, преданность своей работе и профессиональный подход к каждому проекту, а главное – желание делать для людей качественные и красивые вещи, способные служить долгие годы.
Мы любим сложные заказы и не боимся трудностей. Ведь они позволяют расширять горизонты наших умений и выходить за пределы возможностей! Вам требуется решить нестандартную задачу, от которой отказываются другие мастера? Обращайтесь! Мы стремимся расти вместе с нашими заказчиками и готовы приложить все свои силы на решение сложной задачи. Ведь мастерство специалиста познаётся именно так!
Технология УФ-печати становится всё более популярной, а сфера её применения расширяется: от изготовления материалов для декора интерьера до решений всевозможных бизнес-задач.
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Широкоформатная уф-печать имеет множество достоинств, среди которых:
Неограниченный выбор материала для запечатывания: