Делаем УФ печать на ПВХ и других пластиках от 1 дня и с разрешением до 1440 dpi

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Если вам нужно нанести цветное изображение на пластик, то разумно подобрать для этого самый подходящий способ. Тот, который имеет наиболее низкую стоимость и обеспечивает максимальное качество при высокой скорости изготовления. На сегодняшний день таким способом, безусловно, является прямая УФ печать на пластике. И статистика заказов от наших клиентов подтверждает это, а также говорит о продолжающемся росте ее популярности. Посмотрите, какие варианты печати у нас заказывают чаще всего:
Для печати на листовом пластике мы используем современный скоростной широкоформатный планшетный УФ принтер Fujifilm Uvistar 3532. Большая высота подъема каретки позволяет также запечатывать и готовые изделия. Например, наносить логотипы на пластиковые корпуса приборов, гаджеты и элементы различных объемных конструкций. Мы выполним любую УФ печать на пластике по вашему заказу быстро и с отличным результатом. Наш принтер дает очень хорошее качество изображений — они имеют высокую четкость и детализацию, правильную цветопередачу и плавные цветовые переходы. Оцените его основные характеристики и возможности:
Если вам требуется нанести цветные изображения на такие материалы, как вспененный ПВХ, монолитный ПВХ, полистирол, композитные ПВХ панели, то просто закажите у нас прямую УФ печать на пластике. Выполним ваш заказ точно в срок и с хорошим качеством. Кстати, мы держим у себя складе запас самых ходовых листовых пластиков. Поэтому, если это вам удобно, можем сделать его на своем материале. Мы – именно производственная компания, поэтому нет лишних наценок. У нас лучшие условия для заказчиков и удобные варианты по сотрудничеству. Вам будет выгодно с нами работать. Посмотрите, что мы предлагаем:
Знаете, для каких целей наши клиенты обычно заказывают УФ печать на таких материалах? В основном, этот способ применяют для изготовления рекламных и информационных конструкций и изделий. Как для внутреннего, так и для наружного использования. Делаем таблички навигации, указатели, плакаты и различные POS-материалы. Особенно востребована УФ печать на пластике ПВХ. Этот легкий пластик является незаменимой основой для стендов информации и воздушных вывесок с потолочным креплением. Вы наверняка видели их в магазинах и различных учреждениях. Вот несколько наших готовых заказов:
Есть ли другие способы сделать изображение на жестких листовых пластиках? Да, конечно. Например, раньше традиционным способом нанесения рисунков на пластик была сольвентная печать на самоклеющейся пленке и последующая ее накатка на материал. Но это было долго, требовало больших трудозатрат и еще сутки на дополнительную сушку. Про качество и говорить не приходилось. К тому же, пленка часто пузырилась и отслаивалась, а изображение на ней со временем тускнело и выцветало. Особенно при использовании готовых изделий на улице. А другие способы печати или слишком дорогие, или не подходят из-за больших габаритов изделия. И чаще всего они оказываются невыгодными по цене при небольшом объеме печати.
Честно говоря, трудно сейчас предложить достойную альтернативу УФ печати на ПВХ или другом листовом пластике. Данный способ выигрывает и по стоимости, и по качеству печати, и по быстроте выполнения заказа. Это самая современная и надежная технология. В чем ее наиболее важные преимущества по сравнению с другими способами? Пожалуй, вот в этом, посмотрите:
Как правило, эти сильные стороны и соотношение невысокой стоимости, простоты, оперативности и прекрасного качества являются определяющими при выборе данного способа нанесения изображений. Все больше клиентов предпочитает заказать у нас УФ печать на пластике. И они довольны сотрудничеством с нашей компанией. Вот что говорят наши заказчики о сделанных нами работах:
Использование стеновых панелей с уф-печатью в качестве материала для финишной отделки помещений – практичный и современный способ, который находит все более широкое применение как в коммерческом, так и в частном секторе. Он не требует выравнивания стен до идеального состояния и позволяет легко и главное, быстро реализовать разнообразные декоративные решения. Так в качестве материала для отделки может использоваться стекло, акрил, алюминиевые сотовые панели, МДФ, дерево и даже металл. Выбор материала для отделки стен зависит от назначения помещения, а выбор декора от стилистических предпочтений заказчика.Материал для отделки стен стеновыми панелями с уф-печатью:
Настенное панно – простой способ сделать любое помещение уникальным, тем более что его легко изготовить по собственному дизайну. Мы рекомендуем использовать технологию прямой ультрафиолетовой печати. Она не только позволяет точно передать оттенки и их переходы, но и сделает изображение очень устойчивым. Такое панно выдержит солнечные лучи и высокую влажность, потому его можно будет повесить даже в такое помещение, где нельзя разместить обычную картину.
Краска, запечатанная ультрафиолетовыми лучами, не облезает, не пузырится, а цвета не теряют яркость с течением времени. Панно способно украсить и жилое, и офисное помещение. Красивое панно сделает уютнее гостиничный номер и разрядит строгую обстановку рабочего офиса.
С помощью панно легко расставить акценты в интерьере, «освежить» его восприятие, добавить в помещение изюминку. Огромный плюс панно в том, что они способны вписаться в интерьер любого стиля – в зависимости от нанесённого на них изображения. Например, настенная композиция с любимыми сказочными персонажами ребёнка украсит детскую комнату. Панно с японским пейзажем разнообразит лаконичный интерьер в восточном стиле, не терпящий излишеств в декоре. Милое панно с фотоколлажем будет напоминать о радостных моментах жизни: его можно повесить в спальне, чтобы получать заряд бодрости с самого утра. А ещё панно во всю стену – оригинальный способ скрыть все её неровности и недостатки!Преимущества технологии ультрафиолетовой печати
Мы используем широкоформатные принтеры прямой ультрафиолетовой печати. Наша техника позволяет распечатать любое изображение на любом плоском листовом материале: стекле, оргстекле, дереве, пластике. Дизайн мы спроектируем по вашим идеям или распечатаем выбранное вами изображение. Это может быть фоторепродукция полотна вашего любимого художника, цветная или чёрно-белая фотография, вызывающий вдохновение пейзаж, мозаичная картина или ваш собственный эскиз. Полёт вашей фантазии ничем не ограничен! Главное, чтобы выбранное вами изображение было хорошего качества и имело высокое разрешение.
В результате вы получите эксклюзивную вещь, которую невозможно найти в продаже, ведь панно будет изготовлено по индивидуальным размерам, на выбранном вами материале и с неповторимым дизайном. Такая вещь будет украшать ваш интерьер долгие годы, не боясь царапин и солнечных лучей. Краска не боится воды, она не имеет неприятного запаха и безопасна для здоровья.
Хотите сделать ваш дом особенным? Изготовьте декоративное панно по уникальной технологии ультрафиолетовой печати!Наши работы
Стекло – красивейший материал, а современные технологии способны сделать его ещё и довольно прочным. Дизайнеры очень любят работать со стеклом: оно не мешает солнечному свету, привносит в интерьер воздушность и изящество, наполняя его бликами. Стеклянные двери визуально делают помещение больше. По сравнению с деревянными, они служат дольше, легко моются, не царапаются, не истираются. Печать на стекле способна сделать из этого чисто функционального предмета произведение искусства. Вы можете выбрать любое изображение, сделав интерьер неповторимым.
Среди услуг нашей компании – изготовление «под ключ» офисных и межкомнатных стеклянных дверей с фотопечатью. Замерщик приедет к вам в офис или на дом, по индивидуальным размерам мы изготовим дверь из двойного закалённого стекла, скреплённого металлическим профилем. Далее мы разработаем макет печати. После того как заказчик остаётся полностью доволен дизайном, мы нанесём изображение на стеклянную поверхность – на одну или обе стороны. Изображение наносится методом прямой уф-печати, что делает его ярким, прочным, долговечным. Тончайшая цветная плёнка на поверхности стекла «запечатывается» ульрафиолтовыми лучами, поэтому она не отслаивается и не соскабливается.
Краски выглядят глянцево-прозрачными, словно витражные окна. При этом стекло продолжает пропускать свет, если только вы не захотите использовать белила, чтобы сделать изображение непрозрачным, более плотным. В этом случае белила наносятся под изображение как грунт, и принт получается более ярким, плотным, с чистыми сочными оттенками.
Мы можем нанести на поверхность двери ваше изображение или разработать дизайн с нуля.Наши работы
Стекло – универсальный материал, который благодаря своей легкости и изяществу активно используется дизайнерами в интерьере. Оно идеально смотрится в сочетании с самыми различными материалами, включая дерево, металл, пластик и т.д.
Наша компания предлагает уникальный способ УФ-печати на столешнице из стекла. Преимущество данного способа заключается в том, что на стеклянную поверхность можно нанести абсолютно любое изображение, в том числе имитирующее текстуру дерева или фактуру камня (мрамора, оникса, малахита и др.). Более того, самые смелые декораторы используют УФ-печать по стеклу для нанесения рисунка в виде бетонной поверхности и даже ржавчины. Такой вариант идеально впишется в интерьер в лофтовом стиле.
Мы изготавливаем стеклянные столешницы для журнальных, обеденных и рабочих столов методом УФ-печати по эскизам заказчика, а также готовы помочь нашим клиентам определиться в выборе стильной фактуры, которая украсит интерьер частного дома или офиса, оформленного в фирменном стиле компании.
Свяжитесь с нашим представителем уже сегодня, чтобы получить подробную консультацию и согласовать эскиз будущего изделия.Наши работы
Скинали, или кухонные фартуки – это панели, которые располагают вдоль кухонной рабочей зоны. Они защищают стены от влаги, брызг жира и грязи. Такие панели делают готовку гораздо более удобной, хорошо вписываются в интерьер любого стиля, быстро устанавливаются и легки в уходе. Достаточно протереть их тряпкой, смоченной мыльной водой, и они вновь наполняют помещение сияющими отблесками.
Ещё один плюс кухонных фартуков в том, что их дизайн легко оформить по собственной задумке, привнеся изюминку в интерьер кухни. Так скинали будут выполнять и защитную, и декоративную функцию.
Фотопечать – самый простой и недорогой способ воплотить дизайнерскую идею, поэтому кухонные фартуки с принтами всё чаще можно увидеть в современных жилищах. Печать не влияет на защитные свойства скинали: краска не облезает, не стирается, не пузырится. Цвета долго сохраняют яркость, а кухня – свой неповторимый стиль.
Скинали делают из нескольких типов материалов: стекло, пластик, оргстекло, МДФ. Наша техника позволяет нанести устойчивое, яркое и долговечное изображение на любой из них, но каждый материал будет иметь свои особенности:
Стекло – один из самых популярных материалов для кухонных фартуков. Стекло способно защитить благородные поверхности (камень, дерево), не закрывая их природную красоту. Оно не перегружает интерьер, зато наполняет его благородным блеском. Этот материал удобен ещё и тем, что печать можно наносить на его оборотную сторону, тогда изображение будет надёжно защищено. УФ-печать на стекле преображает кухонный фартук в оригинальный предмет декора. Дополните скинали подсветкой, и ваша кухня заиграет новыми красками.
Скинали из акрила, или оргстекла, очень удобны и настолько просты в установке, что легко можно обойтись без мастера. Этот материал прочнее обычного стекла: даже если на него прядётся сильный удар, акриловое стекло потрескается или сомнётся, но не рассыплется на острые осколки. Сами по себе акриловые фартуки для кухни выглядят скучновато, но УФ-печать способна сделать из них эксклюзивный, яркий и красивый предмет интерьера! Особенно элегантно выглядят такие скинали в сочетании с подсветкой.
МДФ – это древесно-волокнистая плита из прессованных опилок. Материал по экологичности не уступает дереву, он прост в обработке, устойчив к влаге, достаточно прочен и бюджетен. Единственный минус МДФ как материала для изготовления кухонных фартуков – опасность воспламенения. Поэтому для кухни с газовыми плитами лучше выбрать другой материал. Кроме того, кухонная среда агрессивна, поэтому чтобы панели из МДФ прослужили долго, им нужна дополнительная защита.
Фартук из пластика – бюджетный вариант. Такие скинали легки в монтаже, они плотно прилегают к стене, не боятся влажности, за ними легко ухаживать. Минус пластиковых панелей в неустойчивости к огню: при температуре выше 80 градусов они начинают плавиться, выделяя едкий запах. Также этот материал легко повредить механически, но при бережном обращении такие панели способны прослужить до пяти лет.Наши работы
Ежедневно наша компания принимает индивидуальные заказы на изготовление десятков изделий методом УФ-печати. Согласно нашим наблюдениям, сфера применения этой технологии постоянно расширяется, и это вполне закономерно. Доступная цена, превосходное качество изображения и декоративное многообразие являются ключевыми факторами в данном вопросе.
В нашем портфолио вы найдете примеры самых разных изделий (УФ-печать на стекле, металле), выполненных нами как для частных интерьеров, так и для общественных пространств.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам с выбором оптимального изображения. Обратившись в нашу компанию, вы сможете оформить заказ на УФ-печать на стекле, металле, дереве и других материалах «под ключ». Наши производственные мощности позволяют производить полный цикл работ.
Все выполненные проекты вы можете посмотреть и оценить в разделе Портфолио. Чтобы получить подробную консультацию специалиста, свяжитесь с нашим представителем по телефону, указанному на сайте. Убедитесь лично в том, что мы всегда готовы выполнить ваш заказ в кратчайшие сроки на самом высоком уровне!Наши работы
Витраж позволяет наполнить любое помещение невероятным колоритом, изяществом и игрой света. Однако, несмотря на все преимущества, эксклюзивная витражная конструкция отличается высокой стоимостью и сравнительно долгим сроком изготовления.
Существует более доступный и быстрый способ сделать интерьер неповторимым – заказать имитацию витража. В этом случае изображение наносится на стеклянную поверхность методом УФ-печати. Чтобы создать эксклюзивный витраж, достаточно лишь выбрать подходящее изображение и определиться с размерами конструкции.
Наша команда поможет вам подготовить эскиз будущего витража и мы подробно проконсультируем по всем сопутствующим вопросам.
УФ-печать витража состоит из двух стадий. На первом этапе наносится фоновое изображение, пропускающее свет. Второй этап – печать рельефного изображения, которое наносится, по меньшей мере, в 32 слоя.
При необходимости витражное изделие подвергается температурной обработке. В закаленном виде стекло становится намного более устойчивым к ударам и повреждениям. При этом по своему внешнему виду такая конструкция доподлинно имитирует реальный витраж и выглядит безукоризненно.Где используется имитация витражей:
Свяжитесь с нашим представителем любым удобным способом, чтобы получить подробную консультацию о сроках и стоимости работы!Наши работы