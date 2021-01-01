Делаем УФ печать на ПВХ и других пластиках от 1 дня и с разрешением до 1440 dpi

Декоративные панно

Настенное панно – простой способ сделать любое помещение уникальным, тем более что его легко изготовить по собственному дизайну. Мы рекомендуем использовать технологию прямой ультрафиолетовой печати. Она не только позволяет точно передать оттенки и их переходы, но и сделает изображение очень устойчивым. Такое панно выдержит солнечные лучи и высокую влажность, потому его можно будет повесить даже в такое помещение, где нельзя разместить обычную картину.

Краска, запечатанная ультрафиолетовыми лучами, не облезает, не пузырится, а цвета не теряют яркость с течением времени. Панно способно украсить и жилое, и офисное помещение. Красивое панно сделает уютнее гостиничный номер и разрядит строгую обстановку рабочего офиса.

С помощью панно легко расставить акценты в интерьере, «освежить» его восприятие, добавить в помещение изюминку. Огромный плюс панно в том, что они способны вписаться в интерьер любого стиля – в зависимости от нанесённого на них изображения. Например, настенная композиция с любимыми сказочными персонажами ребёнка украсит детскую комнату. Панно с японским пейзажем разнообразит лаконичный интерьер в восточном стиле, не терпящий излишеств в декоре. Милое панно с фотоколлажем будет напоминать о радостных моментах жизни: его можно повесить в спальне, чтобы получать заряд бодрости с самого утра. А ещё панно во всю стену – оригинальный способ скрыть все её неровности и недостатки!

Преимущества технологии ультрафиолетовой печати

Мы используем широкоформатные принтеры прямой ультрафиолетовой печати. Наша техника позволяет распечатать любое изображение на любом плоском листовом материале: стекле, оргстекле, дереве, пластике. Дизайн мы спроектируем по вашим идеям или распечатаем выбранное вами изображение. Это может быть фоторепродукция полотна вашего любимого художника, цветная или чёрно-белая фотография, вызывающий вдохновение пейзаж, мозаичная картина или ваш собственный эскиз. Полёт вашей фантазии ничем не ограничен! Главное, чтобы выбранное вами изображение было хорошего качества и имело высокое разрешение.

В результате вы получите эксклюзивную вещь, которую невозможно найти в продаже, ведь панно будет изготовлено по индивидуальным размерам, на выбранном вами материале и с неповторимым дизайном. Такая вещь будет украшать ваш интерьер долгие годы, не боясь царапин и солнечных лучей. Краска не боится воды, она не имеет неприятного запаха и безопасна для здоровья.

Хотите сделать ваш дом особенным? Изготовьте декоративное панно по уникальной технологии ультрафиолетовой печати!

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